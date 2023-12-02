Жеребкування Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників

Якщо Україна пройде на Євро, то гратиме у групі E з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Сьогодні, 2 грудня, відбулося жеребкування групового етапу Євро-2024 з футболу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Група А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група С: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець шляху А плей-оф

Група Е: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець шляху В плей-оф

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець шляху С плей-оф

Кошик 1: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія

Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія

Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія

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Якщо українці пройдуть Боснію та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія у стикових матчах, то також зіграють на турнірі - як переможці Шляху В плей-оф (четвертий кошик). Ці ігри відбудуться 21 та 26 березня. Якщо українська збірна пройде до Євро, то зустрінеться у групі E з Бельгією, Словаччиною та Румунією.





Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня до 14 липня.