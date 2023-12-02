Жеребкування Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників
Сьогодні, 2 грудня, відбулося жеребкування групового етапу Євро-2024 з футболу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Група А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія
Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія
Група С: Англія, Данія, Словенія, Сербія
Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець шляху А плей-оф
Група Е: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець шляху В плей-оф
Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець шляху С плей-оф
Кошик 1: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія
Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія
Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія
Якщо українці пройдуть Боснію та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль – Ісландія у стикових матчах, то також зіграють на турнірі - як переможці Шляху В плей-оф (четвертий кошик). Ці ігри відбудуться 21 та 26 березня. Якщо українська збірна пройде до Євро, то зустрінеться у групі E з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня до 14 липня.