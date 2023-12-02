Під Києвом сталася потрійна ДТП з маршруткою, є потерпілі, - ДСНС
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У Київській області сталась ДТП за участі трьох автівок, серед яких була маршрутка. В результаті аварії постраждало 4 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
За даними правоохоронців, сьогодні, 2 грудня, о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу села Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода.
Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що аварія сталась за участі 3-х автіво
"Renault", вантажівки "Камаз", маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.