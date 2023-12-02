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Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії, - голова Бюро нацбезпеки Польщі Сєвєра

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Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії, - голова Бюро нацбезпеки Польщі Сєвєра
Країни, розташовані на східному фланзі НАТО, мають часові рамки максимум у три роки для підготовки до стримування агресії Росії, якщо хочуть уникнути війни.

Про це в інтерв’ю польському виданню Nasz Dziennik заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи він погоджується з твердженням Німецького товариства закордонної політики про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають 5-9 років на підготовку до цього, Сєвєра зазначив, що це може статися ще раніше.

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"На жаль, так. Цей аналіз збігається американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії",- заявив Сєвєра.

Він зауважив, що російський ОПК працює у три зміни і в змозі відбудувати свій потенціал у найближчі три роки.

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Топ коментарі

  • роман f858c103
    ви головне гарно блокуйте кордон , так наступною весною зустрічатимете кацапів .
  • Urs
    Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3459250 а поки хай Україна виконує функцію буфера, щоб східний фланг НАТО мав час підготуватись.
    Логічно.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Тоесть вы мрази не рассчитываете что Украины хватит еще на три года и не собираетесь помогать Украине? Так я вам скажу что хер вы со своим НАТО что сделаете если Украина проиграет. То что сейчас украинцы воюют проти врашки так ето не значит что после падения Украины украинцы будут воевать за НАТО и Польшу которая сейчас их сдает рашистам.
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