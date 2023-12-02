Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії, - голова Бюро нацбезпеки Польщі Сєвєра

Країни, розташовані на східному фланзі НАТО, мають часові рамки максимум у три роки для підготовки до стримування агресії Росії, якщо хочуть уникнути війни.

Про це в інтерв’ю польському виданню Nasz Dziennik заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи він погоджується з твердженням Німецького товариства закордонної політики про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають 5-9 років на підготовку до цього, Сєвєра зазначив, що це може статися ще раніше.

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"На жаль, так. Цей аналіз збігається американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії",- заявив Сєвєра.

Він зауважив, що російський ОПК працює у три зміни і в змозі відбудувати свій потенціал у найближчі три роки.