Білий дім про схвалення Конгресом допомоги Україні: У нас є час до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Київ
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Нам доведеться зробити більше роботи для підтримки України, і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів щодо виділення додаткового фінансування, щоб ми могли й далі надавати Україні системи протиповітряної оборони – засоби, захисне обладнання та резервні запаси, яких вони потребують", – сказав Кірбі.
За його словами, США "можуть і мають зробити більше", щоб гарантувати захист України та її енергетичної інфраструктури взимку.
"Додаткове фінансування – важливе. Ми не взяли цих цифр із повітря. Нам потрібне це фінансування. Ми й далі закликаємо Конгрес ухвалити це доповнення якнайшвидше… Ми думаємо, що у нас є час приблизно до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Україну. І кінець року дуже скоро", – наголосив Кірбі.