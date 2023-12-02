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Білий дім про схвалення Конгресом допомоги Україні: У нас є час до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Київ

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Білий дім про схвалення Конгресом допомоги Україні: У нас є час до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Київ
Для того, щоб Сполучені Штати змогли продовжувати підтримку України, Конгрес має проголосувати за додаткове фінансування до кінця цього року.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Нам доведеться зробити більше роботи для підтримки України, і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів щодо виділення додаткового фінансування, щоб ми могли й далі надавати Україні системи протиповітряної оборони – засоби, захисне обладнання та резервні запаси, яких вони потребують", – сказав Кірбі.

За його словами, США "можуть і мають зробити більше", щоб гарантувати захист України та її енергетичної інфраструктури взимку.

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"Додаткове фінансування – важливе. Ми не взяли цих цифр із повітря. Нам потрібне це фінансування. Ми й далі закликаємо Конгрес ухвалити це доповнення якнайшвидше… Ми думаємо, що у нас є час приблизно до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Україну. І кінець року дуже скоро", – наголосив Кірбі.

Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    Мені здається , що владі США підтримка України потрібна більше ніж Ze-шапіто , що зараз при владі
  • растуди
    Через кылька тижнів трамп може офіційно висунути свою кандидатуру на пост президента - усьо, республіканці, які зараз за нашу підтримку, просто заткнуться, треба буде зберігати партійну дисципліну. Та й взагалі американцям буде вже не до нас. А тут ще й зелені як подуріли, чи може почали ревлізовувати оманські домовленості? От чесно, нехай би він втік...
  • людмила шаталова
    А який "план задуму" на наступний рік був у Зеленського в 2021-му, коли він знав, що напад неминучий? Про..бати південь, надати русні сухопутний коридор до Криму, допустити геноцид в Бучі та здати Азовців? Здається, ні. План задуму був - шашлик. Але в Безуглої до нього питань нема. Спитайте в препіздента- чим відбиватися Асфальтом чи Шампурами ?
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