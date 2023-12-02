Білий дім про схвалення Конгресом допомоги Україні: У нас є час до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Київ

Для того, щоб Сполучені Штати змогли продовжувати підтримку України, Конгрес має проголосувати за додаткове фінансування до кінця цього року.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Нам доведеться зробити більше роботи для підтримки України, і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів щодо виділення додаткового фінансування, щоб ми могли й далі надавати Україні системи протиповітряної оборони – засоби, захисне обладнання та резервні запаси, яких вони потребують", – сказав Кірбі.

За його словами, США "можуть і мають зробити більше", щоб гарантувати захист України та її енергетичної інфраструктури взимку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збільшення армії РФ свідчить про труднощі, з якими Путін зіткнувся в Україні, - Білий дім

"Додаткове фінансування – важливе. Ми не взяли цих цифр із повітря. Нам потрібне це фінансування. Ми й далі закликаємо Конгрес ухвалити це доповнення якнайшвидше… Ми думаємо, що у нас є час приблизно до кінця року, перш ніж нам стане дуже, дуже важко й далі підтримувати Україну. І кінець року дуже скоро", – наголосив Кірбі.