На окупованій території Запорізької області на комунальні підприємства почали завозити повістки для працівників, - мер Мелітополя Федоров

На окупованій території Запорізької області на комунальні підприємства почали завозити повістки для працівників.

Про це 2 грудня у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи підписаний президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним указ, який передбачає збільшення кількості російських військовослужбовців майже на 170 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Що це значить для наших мешканців? Ще більший тиск щодо залучення на контрактну службу, а також в перспективі - мобілізація.

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Окупанти готуються вже зараз:

-В Токмаку вимагають всім, хто отримав повістку, негайно з’явитися до військово-облікового стола для постановки на військовий облік – інакше погрожують штрафом до 30 тисяч рублів.



-По всій окупованій території на комунальні підприємства почали завозити повістки для співробітників. Роздаватимуть централізовано тим, чоловікам, які отримали паспорти.



-Обіцяють "контрактникам" золоті гори, але гарантувати можуть тільки концерт кобзона. Перші добровольці – зрадники вже отримують квитки", – зазначив Федоров.