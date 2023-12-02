Новини • Війна

На окупованій території Запорізької області на комунальні підприємства почали завозити повістки для працівників, - мер Мелітополя Федоров

3 51019
На окупованій території Запорізької області на комунальні підприємства почали завозити повістки для працівників, - мер Мелітополя Федоров
На окупованій території Запорізької області на комунальні підприємства почали завозити повістки для працівників.

Про це 2 грудня у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи підписаний президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним указ, який передбачає збільшення кількості російських військовослужбовців майже на 170 тис. осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Що це значить для наших мешканців? Ще більший тиск щодо залучення на контрактну службу, а також в перспективі - мобілізація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни формують нові підрозділи федеральних органів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Окупанти готуються вже зараз:

-В Токмаку вимагають всім, хто отримав повістку, негайно з’явитися до військово-облікового стола для постановки на військовий облік – інакше погрожують штрафом до 30 тисяч рублів.

-По всій окупованій території на комунальні підприємства почали завозити повістки для співробітників. Роздаватимуть централізовано тим, чоловікам, які отримали паспорти.

-Обіцяють "контрактникам" золоті гори, але гарантувати можуть тільки концерт кобзона. Перші добровольці – зрадники вже отримують квитки", – зазначив Федоров.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Nosov dd1cb531
    О чем я и говорил. Европа да и украинцы должны понимать что если Украина проиграет то против ЕС пойдут воевать не только рашисты а и украинцы притом все. Так что полякам вряд ли поможет ихняя армия которую они там строят. Тем более Венгрия и Словакия уже сдадутся без боя так как они нихатят ескалации.
  • Igor Grytselyak
    Головне не стримувати)боялись українізації,а прийшла мобілізація,а потім кобзонізація)
  • Alex Asd
    А сейчас по-другому?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини