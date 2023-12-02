Спікер Палати представників США Джонсон раптово став основним прихильником допомоги Україні, - Wall Street Journal

Спікер Палати представників США Майк Джонсон неочікувано змінив свою позицію – він вже неодноразово називав допомогу Україні "критичним пріоритетом" для Палати представників. Хоча раніше Джонсон здебільшого виступав проти додаткової допомоги Україні.

Тепер майбутнє України залежатиме від спроможності Джонсона наполягти на виділеннї десятків мільярдів доларів для України, пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги", — цитує WSJ слова Джонсона.

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Зазначається, що фінансування для Києва є частиною складних переговорів між політиками США та, водночас перевіркою лідерства Джонсона, оскільки саме суперечки в Республіканській партії щодо скорочення видатків і стратегії США призвели до звільнення з посади попередника Джонсона – конгресмена Кевіна Маккарті.

Як пише WSJ, голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 106 мільярдів доларів, ініційований президентом Джо Байденом, можливе вже наступного тижня.

"Навіть якщо переговори в Сенаті вдадуться, доля пропозиції щодо іноземної допомоги, яка включає близько 60 мільярдів доларів США для фінансування війни в Україні та поповнення запасів зброї в США, залежить від Джонсона в Палаті представників, де глибоко розділена республіканська більшість намагається просунути партійні рахунки про витрати", – пише видання, додаючи, що окремі члени Палати можуть запропонувати резолюцію щодо усунення спікера Джонсона з посади, як це відбулося з Маккарті, "якщо вони вирішать, що він переступає лінію".

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Близькі до Джонсона політики кажуть, що він щиро хвилюється за Україну і зазначили, що його попередня позиція збігається з його поточними заявами щодо України як спікера.

Він "продовжує вимагати відповідальності за мільярди, надіслані на допомогу Україні, вказуючи неодноразову неспроможність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал", - зазначив один із чиновників. "Але національна безпека починається вдома. Ось чому він чітко дав зрозуміти, що запити про додаткову допомогу Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація та Сенат серйозно підуть на встановлення нашого порушеного південного кордону"

За повідомленнями деяких сенаторів, очікується, що Джонсон представить пакет екстреної допомоги, який включає допомогу Україні, навіть якщо йому доведеться витримати негативну реакцію правих.

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Ще один сенатор зазначив, що Джонсон як спікер має більше доступу до розвідувальних даних високого рівня, що може вплинути на таку позицію.