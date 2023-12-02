Німеччина хоче скоротити свої внески до Фонду миру ЄС на закупівлю зброї для України, - The Daily Telegraph
Про це пише The Daily Telegraph із посиланням на документ, який редакція отримала в своє розпорядження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
У конфіденційному "неофіційному документі" Берлін стверджує, що Європейський фонд миру у своїх розрахунках повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі. У Берліні вважають, що "внески в натуральній формі" мають бути "повністю зараховані як узгоджені внески держави-члена в український конверт" фонду.
Видання зазначає, що таке формулювання викликає побоювання, що Німеччина хоче зменшити свій обов’язковий внесок в "український конверт" Фонду миру ЄС на суму своїх прямих поставок зброї Україні.
"Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою Фонду миру, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати [отримане натомість з Фонду грошове] відшкодування для модернізації своєї армії", – пише The Daily Telegraph.