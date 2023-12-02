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Німеччина хоче скоротити свої внески до Фонду миру ЄС на закупівлю зброї для України, - The Daily Telegraph

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Німеччина хоче скоротити свої внески до Фонду миру ЄС на закупівлю зброї для України, - The Daily Telegraph
Німеччина прагне скоротити розмір свого внеску до Фонду миру ЄС, з якого країни Євросоюзу отримують грошову компенсацію за передану Україні зброю.

Про це пише The Daily Telegraph із посиланням на документ, який редакція отримала в своє розпорядження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У конфіденційному "неофіційному документі" Берлін стверджує, що Європейський фонд миру у своїх розрахунках повинен взяти до уваги мільярди військової допомоги, яку він надав Києву на двосторонній основі. У Берліні вважають, що "внески в натуральній формі" мають бути "повністю зараховані як узгоджені внески держави-члена в український конверт" фонду.

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Видання зазначає, що таке формулювання викликає побоювання, що Німеччина хоче зменшити свій обов’язковий внесок в "український конверт" Фонду миру ЄС на суму своїх прямих поставок зброї Україні.

"Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою Фонду миру, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати [отримане натомість з Фонду грошове] відшкодування для модернізації своєї армії", – пише The Daily Telegraph.

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Топ коментарі

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Читати не пробували? Вони зброєю частково хочуть внески робити. А то інші менш багаті країни ЄС скидають в Україну стару техніку і за рахунок коштів в т.ч. Німеччини з цього фонду оновлюють надурняк собі армію.
  • tomas marss
    Видно шо люди в на с тільки заголовки читають.Так там написано що хитрожопі члени спихують Україні всяке барахло натомість собі з фондів беруть бабки і далі пускають собі на покупку нової зброї,а там походу теж ******* наварити.От і німці просікли схематоз...
  • сергей юрко
    Під Авдіївкою люди гинуть не по вині німців, а по вині того Зе-наполеончика, який за 2 роки війни нічого не зробив для виробництва власної зброї і пересрався з усіма союзниками
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