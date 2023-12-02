Єврокомісія знайомиться з галузями української економіки для визначення майбутніх пріоритетів

Проводиться аналіз промислового потенціалу України для визначення майбутніх пріоритетів з метою одержання сталих прибутків після приєднання країни до Євросоюзу.

Про це сказала голова Генерального директорату Європейської комісії з питань навколишнього середовища Флоріка Фінк-Хоєр в інтерв’ю Укрінформу під час Конференції із зеленої відбудови Україні у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

"Як ми пересвідчилися під час попередніх розширень ЄС, коли приєднувалися країни з іншого боку "залізної завіси", проте не в умовах війни, певні промислові галузі, швидше за все, не матимуть майбутнього у довгостроковій перспективі. Але і згорнути їх негайно не вийде. Саме тому ми дуже активно розглядаємо можливості екологічних технологій та переробки, тому що це також може забезпечити довгострокове і стійке функціонування", - зазначила вона.

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За словами Фінк-Хоєр, важливе питання полягає в тому, як пересвідчитися, що Україна має промислову базу, яка дає їй доходи, робочі місця та "певну автономію, яка вам знадобиться не лише як партнеру і не лише для виходу на спільний ринок ЄС".

Експерти нині працюють над вибором типу промислової бази України на майбутнє, заявила генеральний директор.

"Треба також розібратися, до чого слід заохочувати та стимулювати малу та середню промисловість, оскільки вона також потрібна на всіх рівнях. Зрештою, громадам також потрібні стабільні доходи. Тож промисловий потенціал України – це те, що зараз підлягає ретельному аналізу", - заявила Фінк-Хоєр.

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На її переконання, наявність таких даних дасть стимул представникам іноземної промисловості та інвесторам прийняти правильні рішення щодо взаємодії з Україною.

Водночас Київ має вести ці дискусії самостійно, вважає чиновниця.

"Я лише сподіваюся, що вони відбуватимуться на основі аналізу та картографічних висновків, зроблених економічними інституціями чи міжнародними органами, які запропонують базову основу для прийняття рішення. І це також важливо з огляду на те, в якому напрямку рухатися і як використати частину коштів за програмою Механізму для Україні (Ukraine Facility)", - резюмувала Фінк-Хоєр.