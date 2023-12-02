Росіяни запустили кілька груп ударних дронів, - Повітряні сили
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Російські війська здійснили пуск ударних безпілотників типу Shahed, рух БпЛА зафіксований у Миколаївській області у західному напрямку.
Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - повідомили Повітряні сили.
"Декілька груп ворожих ударних БпЛА на Миколаївщині рухається у західному напрямку", - повідомили у 22.52 в Повітряних силах.
Наразі, повітряна тривога оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.