Росіяни запустили кілька груп ударних дронів, - Повітряні сили

Російські війська здійснили пуск ударних безпілотників типу Shahed, рух БпЛА зафіксований у Миколаївській області у західному напрямку.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - повідомили Повітряні сили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Одещину: зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт, була пожежа

"Декілька груп ворожих ударних БпЛА на Миколаївщині рухається у західному напрямку", - повідомили у 22.52 в Повітряних силах.

Наразі, повітряна тривога оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.