Якщо не буде масованих ударів або стихійних лих, то відключень електроенергії не буде, - Галущенко
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону у суботу, 2 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що на сьогодні єдина причина відключення електропостачання - це погодні умови. "Ми готові до проходження цієї зими, І якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих, то відключень не буде", - наголосив Галущенко.
Міністр енергетики України сказав, що сьогодні дуже складні погодні умови. Він нагадав, що цього тижня стихія вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, а зараз перемістилася на захід держави. "Тому зараз відбуваються відключення, бо є велика кількість поривів електроліній на заході України", - додав Галущенко. За його словами, в трьох областях, де раніше вирувала стихія, вже відновлено електропостачання, крім окремих випадків, де завершуються ремонтні роботи.
Міністр наголосив, що зараз максимальна кількість ремонтних груп з усієї України працюватиме на західній Україні, щоб максимально швидко відновити електропостачання.