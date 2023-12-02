Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (21 вибухів) та мінометів (29 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (13 вибухів).

Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та РСЗВ (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог 4 рази обстріляв Сумщину