Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 22 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (21 вибухів) та мінометів (29 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (13 вибухів).
Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
Есманська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та РСЗВ (10 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).