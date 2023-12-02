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Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА

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Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 22 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (21 вибухів) та мінометів (29 вибухів).

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні обстріли (13 вибухів).

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Есманська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Хотінська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та РСЗВ (10 вибухів).

Протягом 2 грудня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА 02Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).

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