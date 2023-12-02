Український експорт автотранспортом через Польщу у зв’язку з блокуванням кордону впав на 39,3%, - Мінекономіки

У зв’язку з блокуванням польськими перевізниками польсько-українського кордону експорт з України вантажним транспортом через Польщу у листопаді скоротився майже на 40%.

Про це у Facebook повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, найбільш гостро зараз постає питання щодо розблокування перевезень через західний кордон України.

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"Лише у листопаді обсяги експорту сягнули 9,2 млн тонн. На вантажний транспорт припало 783 тис. Звісно, найбільший обсяг нашого експорту проходив через польський кордон – 282 тис. тонн. Та до того, як польські перевізники почали страйк на кордоні, обсяги були майже вдвічі більшими – на 39,3%. На деяких пунктах пропуску, як "Ягодин – Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне" він майже завмер або впав удвічі", – написала Свириденко.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка, українська сторона веде активну роботу для вирішення цієї ситуації.

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"Не вся вона може бути публічною, адже не завжди ця публічність грає країні на руку. Але у нас є підстави сподіватися, що завдяки цьому діалогу з обох сторін ми зможемо владнати ситуацію", – наголосила Свириденко.