На Київщині сталася ДТП із маршруткою - постраждало 4 особи, - Нацполіція

У Київській області на автошляху біля селища Ворзель сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі – постраждали четверо людей.

Як передає Цензор.НЕТ про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомило у Фейсбуці.

ДТП сталася 2 грудня пообіді. На автодорозі зіткнулися легковик Renault, вантажівка "Камаз" і маршрутне таксі, у салоні якого перебували десятеро пасажирів.

"Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню", – поінформували в ДСНС.

Рятувальники від'єднали акумулятор з Renault й вилучили газове обладнання.

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