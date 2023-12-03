Рашисти атакували Україну 12 "шахедами", ППО знищила 10, - Повітряні Сили

У ніч на 3 грудня 2023 року противник атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської області.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість "шахедів" було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено ракету Х-59 та 10 із 11 ворожих "Шахедів", - Повітряні сили