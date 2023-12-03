Путін помиляється, вважаючи, що може пережити США, - Остін

США зберігатимуть лідерство у наданні допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Форумі з питань національної оборони в Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Глава Пентагону зазначив, що російському диктатору вже доводиться покладатися на підтримку таких країн, як КНДР та Іран.

"Путін вірить, що зможе пережити українців. Але він помиляється. Кремль здійснює несправедливу імперіалістичну агресію, тоді як Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу справедливої справи", – сказав Остін.

"Путін також думає, що зможе пережити нас. Але й тут Путін помиляється. Україна має величезне значення для Америки й для всього світу", – сказав Остін.

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Він пояснив, що на це є чотири причини: ця війна загрожує безпеці в Європі та за її межами; потенційно вона становить загрозу союзникам США по НАТО; це напад на демократичні цінності; а також виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Крім Остіна, на форумі також виступив новий начальник Об’єднаного комітету начальників штабів, глава Збройних сил США Чарльз Браун.

Він заявив, що російсько-українську війну не можна врегулювати лише воєнними методами, але США будуть підтримувати Україну в військовому плані.

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"Я не можу прогнозувати майбутнє, але ми можемо допомогти в його формуванні. І ми продовжуємо це робити, підтримуючи Україну", – сказав він, відповідаючи на питання, як закінчиться війна в Україні.