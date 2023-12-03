Погода сповільнює темпи бойових дій в Україні, – ISW

Темп бойових дій на фронті значно уповільниться через складні погодні умови, але повністю війна не зупинятиметься.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода. Він додав, що погода не впливає суттєво на вогонь російської артилерії на Бахмутському напрямку", - йдеться у звіті.

1 грудня російські військові блогери стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів. Зокрема, один з них відмітив, що хоча невеликий дощ дозволяє російським військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), багниста місцевість ускладнює просування піхоти і колісної техніки на заході Запорізької області.

Він додав, що російські війська можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські війська продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, попри погані погодні умови на заході Запорізької області.

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Пособник окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов 2 грудня показав кадри, на яких видно дороги в болоті на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області, і заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змушуючи Сили оборони проводити атаки лише піхотою.

На додаткових кадрах Рогова видно нашестя щурів і мишей в українському окопі в Запорізькій області, що, за його словами, є наслідком холодної погоди в регіоні.