США найближчими роками збільшать виробництво боєприпасів у чотири рази, - Остін

Високі темпи використання артилерії в Україні переконливо доводять потребу великих інвестицій у розробку боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Форумі з питань національної оборони в Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ

"За нинішньої адміністрації виробництво артилерійських снарядів у США не просто збільшиться. Воно не просто подвоїться. Воно збільшиться вчетверо", - заявив він.

Остін зазначив, що "порівняно з оборонним бюджетом п'ятирічної давності, зараз США вкладає майже на 50 відсотків більше коштів у виробництво боєприпасів.

Глава Пентагону також повідомив, що США розпочали найамбіційнішу модернізацію оборонно-промислового комплексу за майже 40 років.

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"Близько 50 млрд доларів підуть на нашу оборонно-промислову базу. І це створить, чи підтримає десятки тисяч американських робочих місць у більш ніж 30 штатах. Йдеться про виробництво ракет в Аризоні, автомобілів у Вісконсіні та Індіані, а також артилерійських снарядів у Пенсільванії, Огайо та Техасі", - зазначив Остін.