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США найближчими роками збільшать виробництво боєприпасів у чотири рази, - Остін

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США найближчими роками збільшать виробництво боєприпасів у чотири рази, - Остін
Високі темпи використання артилерії в Україні переконливо доводять потребу великих інвестицій у розробку боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Форумі з питань національної оборони в Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ

"За нинішньої адміністрації виробництво артилерійських снарядів у США не просто збільшиться. Воно не просто подвоїться. Воно збільшиться вчетверо", - заявив він.

Остін зазначив, що "порівняно з оборонним бюджетом п'ятирічної давності, зараз США вкладає майже на 50 відсотків більше коштів у виробництво боєприпасів.

Глава Пентагону також повідомив, що США розпочали найамбіційнішу модернізацію оборонно-промислового комплексу за майже 40 років.

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"Близько 50 млрд доларів підуть на нашу оборонно-промислову базу. І це створить, чи підтримає десятки тисяч американських робочих місць у більш ніж 30 штатах. Йдеться про виробництво ракет в Аризоні, автомобілів у Вісконсіні та Індіані, а також артилерійських снарядів у Пенсільванії, Огайо та Техасі", - зазначив Остін.

Топ коментарі

  • Olexandr 510745b1
    Як я радий за робочі місця в сша! Орли! Витрачати по 1 трильйону (!) в рік на війну, щоб виявитись абсолютно не готовими до війни.... Нонсенс.
  • Gary Grant
    США в військовому плані виявилися великою мильною бульбашкою з запахом Голівуду.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Добре, що повідомили, після цього Боневтік в чотири рази збільшить фінансування марафону, фрідом, дом, ради та інших вже українських дурілок. Не забуде і про кінопроекти для своїх друзяк-уклоністів. А оборона? Так американці все роблять, а він гарно підголить борідку і вранці на марафоні хлиплим голоском прочитає із папірця "американці дайте, нас вбивають". Під вечір збацає відосік, в якому закріпить вимогу і нарід буде пісяти кип'ятком, що президент все випросив і якби не він...
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