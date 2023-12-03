Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на 7 напрямках, українські захисники відбили понад 80 атак росіян, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 4 атаки.

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На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

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На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.