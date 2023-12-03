Лідерство США й зусилля партнерів не мають припинятися, поки Україна знову не стане вільною, - Остін

США зараз необхідно підтвердити своє лідерство, в тому числі у підтримці України та її перемоги над російським агресором.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на Форумі з питань національної оборони в Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ

"Ми переживаємо складні часи. Це охоплює серйозні конфлікти, які постали перед нашими дружніми демократіями, Ізраїлем і Україною, а також залякування та примус з боку дедалі більше напористого Китаю та глобальну боротьбу між демократією та автократією", - зауважив глава Пентагону.

Він додав, що зараз союзники й партнери дивляться на Сполучені Штати, щоб зрозуміти , як діяти далі. Тому США не можуть відмовлятися від лідерства та прийняття рішень.

"Світ, побудований американським лідерством, може підтримуватися тільки американським лідерством", - заявив у цьому зв’язку Остін.

Допомога США та партнерів допомогли українським силам послабити російську армію. Тому має бути продовжені, доки Україна знову не стане вільною.

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Остін також додав, що якщо США та партнери не зможуть протистояти російській агресії, Росії набереться більше сміливості йти далі. Саме тому, за його словами, США разом із союзниками та партнерами працюють над тим, "щоби допомогти Україні побудувати майбутні сили, які зможуть відбити нові посягання Росії впродовж наступних років".

"Якщо ми сьогодні не будемо протистояти відкритій агресії Кремля, якщо ми не стримаємо інших потенційних агресорів, ми лише підбадьоримо їх і матимемо ще більше кровопролиття та хаосу",- наголосив міністр оборони США.

За його словами, США посилюватимуть допомогу Ізраїлю та залишатимуться зосередженими на підтримці України.

"Ми не дозволимо ХАМАСу чи Путіну перемогти. Ми не дозволимо ворогам розділити чи послабити нас",- наголосив міністр оборони США.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати зберігають всі можливості, щоби виконувати свої зобов’язання та спрямовувати ресурси на різні театри бойових дій.