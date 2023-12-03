Доба на Харківщині: під обстрілами опинилися щонайменше 16 населених пунктів

Протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. В будівлі вибито вікна, без постраждалих.

Крім того, під вогнем ворога перебували Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Начальник ОВА зазначив, що протягом добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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