Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 332 040 осіб (+930 за добу), 5575 танків, 7949 артсистем, 10396 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 332 040 осіб (+930 за добу), 5575 танків, 7949 артсистем, 10396 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 332 040 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 332040 (+930) осіб,

танків - 5575 (+4) од,

бойових броньованих машин - 10396 (+11) од,

артилерійських систем - 7949 (+8) од,

РСЗВ - 913 (+0) од,

засоби ППО - 602 (+0) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1),

крилаті ракети - 1569 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од,

спеціальна техніка - 1140 (+2)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 332 040 осіб (+930 за добу), 5575 танків, 7949 артсистем, 10396 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Топ коментарі

  • Germes d30054e3
    Сподіваюсь серед цих 930 ********* є ті хто розстріляв хлопців, або ще краще десь конають без рук та ніг.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3570 день москальсько-української війни.
    58! одиниць техніки та 930!! чумардосів.
    Арта 8, броня 15, логістика 33!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 37000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 332 000!!! це більше, ніж таке місто як Грозний ...
  • Urs
    техніку економлять, а чумардосів ще один состав вже завантажили у Валуйках.
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