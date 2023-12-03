Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 332 040 осіб (+930 за добу), 5575 танків, 7949 артсистем, 10396 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 332 040 російських загарбників.