Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 332 040 осіб (+930 за добу), 5575 танків, 7949 артсистем, 10396 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 332 040 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 332040 (+930) осіб,
танків - 5575 (+4) од,
бойових броньованих машин - 10396 (+11) од,
артилерійських систем - 7949 (+8) од,
РСЗВ - 913 (+0) од,
засоби ППО - 602 (+0) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5995 (+1),
крилаті ракети - 1569 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10432 (+22) од,
спеціальна техніка - 1140 (+2)