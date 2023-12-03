На Миколаївщині збито 8 "Шахедів", рашисти обстріляли 2 громади, є пошкодження
7930
Вночі, з 2 на 3 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 ворожих БпЛА "Shahed-131/136".
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 2 грудня, о 19:40 ворог з реактивних систем залпового вогню вдарив по населеному пункту Березанській громаді. Пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. В одному із будинків виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
Вночі, 2 грудня, о 23:08 з території Кінбурнської коси ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.