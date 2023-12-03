ЗСУ ефективно використовують безпілотники та артилерію, не дозволяють вибити українських захисників з лівого берега Дніпра, - ISW

Росіянам не вдається наступ на позиції українських військ в районі Кринків, хоча вони перекидають туди додаткові підрозділи ВДВ. Ефективне використання ЗСУ безпілотників та артилерії руйнують логістику Росії на лівобережжі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові оглядачі критикують військове командування за те, що воно не постачає своїм військам функціональні системи радіоелектронної боротьби, котрі мали б нейтралізувати українські безпілотники. Своєю чергою український військовий оглядач Костянтин Машовець припустив, що російські війська намагаються вдосконалити систему управління та засоби управління угруповання військ "Днепр", враховуючи численні випадки дружнього вогню, підриви російських військ на власних мінах і неузгодженість наступальних дій. "Днепр" намагається поліпшити свою ситуацію на східному березі Херсонської області шляхом перекидання в регіон додаткових підрозділів ВДВ", - додають аналітики ISW.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують зберігати тут свої позиції та вести контрбатарейний вогонь. Російські джерела стверджують, що підрозділи ЗСУ вдаються тут і до наступальних дій – за їхніми даними російські війська відбили черговий український наступ у лісовій зоні поблизу Кринків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО вважають, що Україна навряд чи зможе витіснити всі російські війська до кінця 2024 року