За добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, пізно ввечері вдарили по Дніпропетровщині

Російські загарбники не припиняють терор цивільного населення Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулої доби російські загарбники завдали 86 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник ОВА Юрій Малашко. Зокрема, 12 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку й Лугівське, також окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку. 73 артудари прийшлися по території Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Плавнів, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

А пізно ввечері під ворожим вогнем двічі опинилася Нікопольщина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Армія противника тероризувала районний центр та Червоногригорівську громаду. Цілила з важкої артилерії. Наслідки обстрілів уточнюються. Головне, немає загиблих і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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