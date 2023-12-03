Лубінець про розстріл окупантами українських воїнів, які здавалися в полон: Це воєнний злочин. РФ має понести покарання

Страта військових, які здаються в полон, - це воєнний злочин.

На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права!

"Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам", - зазначає Лубінець.

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Тому, як омбудсман України, з цього проводу він має намір звернутися до:

- Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених.

- до Організації Обʼєднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.

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"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі - це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!

Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин! Водночас зазначу, що такі злочини - це відповідальність і вищого керівництва РФ! Покарання мають понести всі!", - резюмує Лубінець.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців