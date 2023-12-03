Лубінець про розстріл окупантами українських воїнів, які здавалися в полон: Це воєнний злочин. РФ має понести покарання
На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права!
"Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам", - зазначає Лубінець.
Тому, як омбудсман України, з цього проводу він має намір звернутися до:
- Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених.
- до Організації Обʼєднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.
"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі - це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!
Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин! Водночас зазначу, що такі злочини - це відповідальність і вищого керівництва РФ! Покарання мають понести всі!", - резюмує Лубінець.
Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців