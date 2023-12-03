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Лубінець про розстріл окупантами українських воїнів, які здавалися в полон: Це воєнний злочин. РФ має понести покарання

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Лубінець про розстріл окупантами українських воїнів, які здавалися в полон: Це воєнний злочин. РФ має понести покарання
Страта військових, які здаються в полон, - це воєнний злочин.

На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ. 

Він нагадує, що у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права!

"Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста! Світ не має потурати таким злочинам", - зазначає Лубінець.

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Тому, як омбудсман України, з цього проводу він має намір звернутися до:
- Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених.

- до Організації Обʼєднаних Націй, щоб постійна моніторингова місія ООН фіксувала цей факт, як ще один яскравий приклад порушення норм міжнародного гуманітарного права Росією.

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"РФ повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі - це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!

Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин! Водночас зазначу, що такі злочини - це відповідальність і вищого керівництва РФ! Покарання мають понести всі!", - резюмує Лубінець.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців

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Топ коментарі

  • White Raven
    Наші воїни знають дієвий спосіб, як покарати москало-ублюдків. Як не тих, що на відео страчують наших, то їх "колег" по підарському цеху. Звичайно, спосіб неофіційний, і ніхто в здоровому глузді афішувати приведення в дію вироку катам не буде. Проте за бажання можна знайти лазівку в міжнародному законодавстві, чому страта москало-ублюдків на місці є допустимою. ***** оголосило якусь "сивио", а не війну. Отже, кожен орк, що перебуває на окупованій території України, є не комбатантом, а терористом, що підлягає знищенню, без переговорів про здачу в полон. Статистика наповнення і витрат обмінного фонду орків у нас є, тому можна прорахувати, який відсоток рашистів можна розстрілювати на місці, а який мінімум залишати в живих для поповнення.

    А листами омбудсменів глибокі стурбованці з МКЧХ та ООН підітруться, або витруть масні пальці після обіду в женевському ресторані, смачно зригуючи елітне вино і устриці.
  • Mobilis in mobile
    Зрозуміло що це злочин, але є ще одне але... Вказують, що здались бійці по причині.....в них закінчились **********. Хочеться ще і розслідування уже з нашого боку, чому так сталось, хто в цьому винен, хто їх там кинув і т.п.
    Я розумію що на війні буває всіляке.....але щось іноді такого от, всілякого, стає занадто багато. Іноді ми про нього говоримо, як про трагедію на врученні нагород, але в основному панує лише тиша, яка призводить до все нових і нових смертей.
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