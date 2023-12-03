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Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей, - Верещук

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Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей, - Верещук
Офіційно підтверджена незаконна депортація 20 тисяч українських дітей.

Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч - це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська - за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку", - сказала Верещук.

При цьому вона підтвердила, що Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей. Верещук наголосила, що  насильна депортація дітей з України та зміна їхньої ідентичності має ознаки геноциду, і всі причетні до цього мають понести відповідальність згідно з міжнародним правом.

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Топ коментарі

  • Hulio
    "Росія могла безперешкодно проїхати до Херсона і Маріуполя завдяки розмінуванню Чонгара".
  • Bodalux
    **** брехлива! На її совісті громадяни, які опинилися в окупації, бо влада їх просто здала, щоб не здіймати паніку, інакше одне Чмо втрачало б по 5 мільярдів в місяць.

    19 лютого 2022, 23:42

    Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні.

    "Ми чуємо обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка... https://suspilne.media/208768-evakuacia-ziteliv-prifrontovih-rajoniv-poki-ne-potribna-veresuk/
  • vuiko dobrui
    насамперед до цього причетний "найвеличніший лідор **********", "геройбоневтік" та 4-х разовий ухилят від служби в ЗСУ 2014-19 рр. !!!



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