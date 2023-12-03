Офіційно підтверджена незаконна депортація 20 тисяч українських дітей.

Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч - це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська - за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку", - сказала Верещук.

При цьому вона підтвердила, що Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей. Верещук наголосила, що насильна депортація дітей з України та зміна їхньої ідентичності має ознаки геноциду, і всі причетні до цього мають понести відповідальність згідно з міжнародним правом.

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