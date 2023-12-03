Блокування польського кордону: у черзі в бік України перебуває понад 2,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Станом на ранок 3 грудня понад 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів перебувають у черзі в бік України через блокування кордонів польськими перевізниками.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, блокування на даний момент, воно продовжується. Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів - це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів", - сказав Демченко.

Він уточнив, що найбільше на пункті пропуску "Рава - Руська" - 850 вантажних транспортних засобів, по 600 - на напрямку "Краківець" і "Шегині", ще 450 на напрямку пункту пропуску "Ягодин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український експорт автотранспортом через Польщу у зв’язку з блокуванням кордону впав на 39,3%, - Мінекономіки

За його словами, більш-менш інтенсивний рух по напрямку пункту пропуску "Краківець".

"Там, до прикладу, понад 300 вантажних транспортних засобів за добу перетнули кордон. Тобто там можна говорити, що за годину пропускають приблизно 5-6 вантажних транспортних засобів", - додав речник ДПСУ.

Водночас він наголосив, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну.

"Звісно, коли одночасно до кордону прибуває кілька автобусів, це займає час для оформлення всіх пасажирів, які перебувають у транспортному засобі. Але блокування руху для цих транспортних засобів немає", - додав Демченко.

Читайте також: Польща посилила контроль за українськими вантажівками, - міністр інфраструктури Гаядур

Він також зазначив, що рух гуманітарних вантажів відбувається, "але в тому невеличкому кількісному показнику, про який я говорив".

"Тому чи забезпечується повноцінне і повний пропуск гуманітарних вантажів і інших вантажів, про які велася мова, що вони пропускатимуться через кордон - швидкопсувні, важливі вантажі для України, мені складно сказати, що забезпечується повний пропуск. Це треба вже повністю дивитися по тим чергам і по тим вантажним транспортним засобам, які перебувають на території Польщі", - пояснив речник.

Читайте: Майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні