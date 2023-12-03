Окупанти заборонили Святого Миколая: дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану

У Луганській області російські загарбники заборонили святкування Дня Святого Миколая.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід", - йдеться в повідомленні.

Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

"Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону", - розповів голова ОВА.

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