Інформація про побиття нардепа Дубінського у СІЗО не підтвердилась, - поліція Києва

До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, нардеп Дубінський повідомив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО

Нагадаємо, 13 листопада СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батькавиїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.