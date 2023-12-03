Інформація про побиття нардепа Дубінського у СІЗО не підтвердилась, - поліція Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
Як зазначається, слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.
"За результатами перевірки, судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, нардеп Дубінський повідомив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО
Нагадаємо, 13 листопада СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.
Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батькавиїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.
3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.
Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.