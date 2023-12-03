Росія готує "гібридну війну" у Молдові: хоче відвернути увагу від України, - ISW

Росія намагається відвернути увагу світу від війни в Україні. Задля цього країна-агресорка планує розхитати внутрішню ситуацію у сусідніх країнах.

Вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики навели одну із останніх погроз міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 30 листопада заявив, що Молдова є "наступною жертвою гібридної війни".

"Погроза Лаврова, можливо, надала сміливості деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність та розкол у Молдові", - пише ISW.

Проросійська голова молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 1 грудня, що молдовська державна енергетична компанія "Молдовагаз" заблокувала Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний уряд Гагаузії домовився поза державними контрактами. Гуцул заявила, що Молдовагаз продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник.

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Напередодні президентка Молдови Майя Санду відхилила запит Гуцул на візит, оскільки вона є членом забороненої політичної партії "Шор", яку, нагадали в ISW, Росія використовувала для просування проросійських інтересів і політичної нестабільності в Молдові, поки Конституційний суд Молдови не заборонив цю партію в червні 2023 року.

"Росія провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і Росія може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні", - зазначають аналітики.