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Росія готує "гібридну війну" у Молдові: хоче відвернути увагу від України, - ISW

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Росія готує "гібридну війну" у Молдові: хоче відвернути увагу від України, - ISW
Росія намагається відвернути увагу світу від війни в Україні. Задля цього країна-агресорка планує розхитати внутрішню ситуацію у сусідніх країнах.

Вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики навели одну із останніх погроз міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який 30 листопада заявив, що Молдова є "наступною жертвою гібридної війни".

"Погроза Лаврова, можливо, надала сміливості деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність та розкол у Молдові", - пише ISW.

Проросійська голова молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 1 грудня, що молдовська державна енергетична компанія "Молдовагаз" заблокувала Гагаузії отримання газу від турецького постачальника, з яким проросійський регіональний уряд Гагаузії домовився поза державними контрактами. Гуцул заявила, що Молдовагаз продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник.

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 Напередодні президентка Молдови Майя Санду відхилила запит Гуцул на візит, оскільки вона є членом забороненої політичної партії "Шор", яку, нагадали в ISW, Росія використовувала для просування проросійських інтересів і політичної нестабільності в Молдові, поки Конституційний суд Молдови не заборонив цю партію в червні 2023 року.

"Росія провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і Росія може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні", - зазначають аналітики.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ця величезна смердюча купа лайна буде смердіти по усьому світу до того часу поки не бути утилізована...
  • Oleksander Khomenko
    Демократии проигрывают. Надо чтобы полиция в один день положила на пол Дона и всю вражескую агентуру. Удивительно но они не арестованы и ещё выступают. Рашка понимает это как слабость. И будет действовать.
  • Kkk Ship
    Фигню какую-то говоришь. У активного, трудоспособного населения у большинства есть румынское гражданство, то есть - румынский паспорт Благодаря ему без проблем живут и работают в Евросоюзе. Например, у моих детей румынское гражданство есть. А я на пенсии, потому мне хватает и одного молдавского.
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