Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами беззбройних військовослужбовців ЗСУ на Донеччині

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 2 грудня 2023 року у медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району.

"На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон", - йдеться у повідомленні.

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Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.

В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це - воєнний злочин, за який РФ має понести покарання.