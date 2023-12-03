Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами беззбройних військовослужбовців ЗСУ на Донеччині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, 2 грудня 2023 року у медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району.
"На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон", - йдеться у повідомленні.
Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.
В Офісі генпрокурора наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Як повідомлялося, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це - воєнний злочин, за який РФ має понести покарання.