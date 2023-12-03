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Росія посилила удари керованими авіабомбами, вони стали реальною проблемою, - Ігнат

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Росія посилила удари керованими авіабомбами, вони стали реальною проблемою, - Ігнат
Пів року тому пуски КАБів були поодинокими, а тепер їх може бути до сотні на день.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

"Те, що ми зараз спостерігаємо на півдні країни, – це застосовуються авіаційні засоби ураження, передусім це керовані авіаційні бомби. Вчора дуже багато було їх було запущено в сторону півдня", – зазначив Ігнат.

Він додав, що у російських КАБах багато вибухівки, росіяни беруть масованими ударами.

"Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", – сказав Ігнат.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Більше базікайте у етер про види озброєнь, вони ушльопки но теж читати вміють і вчаться.
  • Ігор Fc
    Я пам'ятаю як наші довблйоби експерти ржали рік тому, коли кацапи їх тільки випробовували. Дурню було зрозуміло, що це лиш випробування і рано чи пізно вони їх доведуть до серії. А тепер це страшна хрінь, яку за листопад викинули по нашим силам в кількості 1200 штук. І що наші енштейни скажуть, коли ті очікувані ф16 не зможуть нічого зробити, бо невідомо що там буде з бортовим радаром, на яку дальність дадуть до них ракети? Далі просто констатувати факт, поки інші гинуть?
  • евгений коноваленко 972d00ac
    щод запустити керовану авіабомбу потрібен літак
    а літаку потрібен тітан
    котрий виробляють на заводі Фірташа в армянську
    та ніхто і не дамає завдати йому шкоди..
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