Росія посилила удари керованими авіабомбами, вони стали реальною проблемою, - Ігнат

Пів року тому пуски КАБів були поодинокими, а тепер їх може бути до сотні на день.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

"Те, що ми зараз спостерігаємо на півдні країни, – це застосовуються авіаційні засоби ураження, передусім це керовані авіаційні бомби. Вчора дуже багато було їх було запущено в сторону півдня", – зазначив Ігнат.

Він додав, що у російських КАБах багато вибухівки, росіяни беруть масованими ударами.

"Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", – сказав Ігнат.

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