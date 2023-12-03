Через негоду на Львівщині досі знеструмлено 395 населених пунктів
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Станом на ранок 3 грудня без електропостачання через налипання мокрого снігу на Львівщині залишаються 395 населених пунктів (154 повністю, 241 – частково).
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільше знеструмлень у Яворівському, Жовківському та Старосамбірському напрямках. Відновлюють подачу живлення 507 фахівців "Львівобленерго", залучили 177 одиниць техніки.
"Де це дозволяли заходи безпеки, спеціалісти працювали вночі. У випадках, коли живлення зникло через падіння дерев, гілок на лінії електропередач або падіння опор, довелося чекати ранку", - йдеться у повідомленні.