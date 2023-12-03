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У війні між Росією та Україною важливим напрямком залишається подолання наземних систем ППО, - британська розвідка

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У війні між Росією та Україною важливим напрямком залишається подолання наземних систем ППО, - британська розвідка
Зусилля як Росії, так і України, спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони супротивника, залишаються одним з найважливіших напрямків війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У відомстві зазначили, що для окупаційних сил РФ критично важливу роль відіграє зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор". Він знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ.

Водночас ЗРК "Панцир" зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Окупанти зараз особливо активно використовують ЗРК "Тор" для протидії українським безпілотникам. Цей комплекс діє фактично як передова лінія мережі ППО окупаційних військ РФ в Україні.

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У розвідці вказують, що одним з ключових обмежень ЗРК "Тор" у війні РФ проти України є, ймовірно, витривалість її екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", – йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    А у нас не регулярно? А ще якщо фрахувати той факт,що фпв дронів у кацапів так в 5 раз більше, є купу шахедів,є ланцети і так дальше. Плюс у кацапів цього ППО як гівна, тому що доктрина совка мала пріорітет на протиповітряній обороні, на відміну від нас,де за роки незалежності як мінімум половину списали і попиляли
  • Leon Renk bcc9a743
    Заголовок бомбезний!
    Прочитаєш і думаєш чи сам дурак, чи писали ....!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    То є так, Я теж подумав що в нас з орками появився загальний ворог.
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