У війні між Росією та Україною важливим напрямком залишається подолання наземних систем ППО, - британська розвідка

Зусилля як Росії, так і України, спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони супротивника, залишаються одним з найважливіших напрямків війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У відомстві зазначили, що для окупаційних сил РФ критично важливу роль відіграє зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор". Він знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ.

Водночас ЗРК "Панцир" зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Окупанти зараз особливо активно використовують ЗРК "Тор" для протидії українським безпілотникам. Цей комплекс діє фактично як передова лінія мережі ППО окупаційних військ РФ в Україні.

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У розвідці вказують, що одним з ключових обмежень ЗРК "Тор" у війні РФ проти України є, ймовірно, витривалість її екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", – йдеться у повідомленні.