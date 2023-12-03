За добу ворог втратив на Таврійському напрямку 440 осіб та 9 одиниць техніки

За добу на Таврійському напрямку ворог завдав 5 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень та здійснив 699 артобстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Як зазначається, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

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На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Загальні втрати ворога склали 440 осіб.

Знищено 9 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 1 артсистему, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 1 автомобіль, 1 одиницю спецтехніки. Також було знищено ще 1 важливий об'єкт ворога. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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