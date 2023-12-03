Угорщина відреагувала на скасування відрядження Порошенка: Україна ще не готова до членства в ЄС

В Угорщині відреагували на заяви СБУ про невиїзд за кордон лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представника уряду Угорщини Золтана Ковача.

"У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини й такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському союзі", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 1 грудня стало відомом, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.

"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

Пізніше в СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб".