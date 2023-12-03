Угорщина відреагувала на скасування відрядження Порошенка: Україна ще не готова до членства в ЄС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представника уряду Угорщини Золтана Ковача.
"У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини й такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському союзі", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 1 грудня стало відомом, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.
"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".
Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.
Пізніше в СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб".