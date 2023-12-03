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Угорщина відреагувала на скасування відрядження Порошенка: Україна ще не готова до членства в ЄС

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Угорщина відреагувала на скасування відрядження Порошенка: Україна ще не готова до членства в ЄС
В Угорщині відреагували на заяви СБУ про невиїзд за кордон лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter представника уряду Угорщини Золтана Ковача.

"У відповідь на заяву, опубліковану на сайті СБУ: Угорщина не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини й такі політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському союзі", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 1 грудня стало відомом, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.

"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

Пізніше в СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб".

Топ коментарі

  • Mobilis in mobile
    І хто ж, врешті-решт, дав "інструмент в руки російським спецслужбам", Порошенко чи Слуги Зеленського?
    Але ідіотам, уже інші ідіоти, за підтримки подоляковських ботів, скормлюють версію про поганого Порошенка і Євросолідарність загалом.
  • Pawlo Kit
    Ну і хто в цьому випадку створив ІПСО задля позбавлення України допомоги?
  • vuiko dobrui
    і при цьому зебіли нагло брешуть, що Петро Порошенко збирався їхати у Польщу та США для зустрічі з прокацапським мадяром орбаном !!!
    Роман Москаль: Немає такої шкоди, яку б Зеленський не готовий був спричинити державі Україна, щоб лише дрібно насолити Порошенкові…
    КиївМіськБудда: У 2019-му Зеленський разом із руснею боровся з Порошенком, що призвело до повномасштабного вторгнення, сотень тисяч смертей і окупації територій. У 2023-му Зеленський разом із руснею бореться із Залужним. До цього це призведе - спробуйте здогадатися самі.
    Прозапас: Минулого разу, коли вони все "про..балі" - Порошенка намагались не впустити в Україну. Тепер - не випускають. Хоча в обох випадках його б було варто послухати, бо він не обіцяє шашликів та кави в Криму, а пропонує реальні кроки збереження держави. Робур: Хто там ще казав про "Уряд національної єдності"? Земляді скоріше капітуляцію підпишуть.
    Denys Tsaruk: Немає ніякої єдності її і не було, гра в неначасі закінчилась так само погано, як і гра стадіон так стадіон, бо була з самого початку прописана сценаристами кремля.
    Украінська закономірність: якщо в тебе нема відповіді на ключові питання - починай мочити попередника…
    Фаріоністична Нахрюкологія Буданят: При Порошенко захід кордони відкривав для безвізу і торгівлі, а при зелебобах кордони закривають навіть для допомоги. Што с хлєбалом, вкраїнчики? Значить не було в Зєлуському ніякої магії, вас просто пожаліли довбодятлів на початку... Якось один президент вкладав наріду в руку шоколадку, але людонькам не сподобалось і вони обрали того, хто вкладав їм в руку зелений хєр.
    Валерій Прозапас: Реєстрові патріоти кинулись запевняти, що це "росія працює на розкол військово-політичного керівництва" - в чому ми і так навіть не сумнівались жодної хвилини. Тільки чому не називаються прізвища "росії" - Безугла, Шевченко, Арахамія тощо? Що заважає нейтралізувати "росію" прям в моно-владі? Загрались своїм зеленим гіпнозом, вже до кривавих сліз, і ніяк не зупиняться. Дістали.



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