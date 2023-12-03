У районі Мар’їнки тривають бої, заяви окупантів про нібито просування там не відповідають дійсності, - Штупун

Ворог збільшив активність власної піхоти на Таврійському напрямку, зокрема, біля Авдіївки, де точаться важкі бої.

Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втрати 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки і Мар'їнки", - сказав Штупун.

Водночас, за словами речника, активність ворожої авіації зменшилася. За добу зафіксовано 5 авіаударів. В ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби у Донецькій області.

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Штупун наголосив, що у районі Мар'їнки та Новомихайлівки тривають бої. Заяву окупантів про нібито просування у Мар'їнці не відповідають дійсності.