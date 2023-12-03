Через негоду в західних областях України без електропостачання залишаються 504 населені пункти, - Міненерго

У західних областях України через несприятливі погодні умови без електроенергії залишаються 504 населені пункти.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"У західних областях України зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населені пункти. Найбільше - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі.

Зокрема, у Львівській області внаслідок обледеніння повітряних ліній повністю знеструмлено 388 населених пунктів. Понад 41 тис. абонентів. Роботи з відновлення тривають. В Івано-Франківській області через негоду знеструмлено 36 населених пунктів - понад 20 тис. споживачів. Тривають роботи з усунення пошкоджень ліній. У Тернопільській - без світла залишається 32 населені пункти, 3,9 тис. абонентів. У Хмельницькій знеструмлено повністю 26 населених пунктів. Енергетики працюють в аварійному режимі. У Рівненській області знеструмлено 9 населених пунктів – понад 8 тис. абонентів. Енергетики працюють над відновленням. У Закарпатській – без електропостачання через негоду 9 населених пунктів - це 2,1 тис. точок обліку. У Дніпропетровській - через негоду без світла 4 населені пункти - більше тисячі абонентів.

Також повідомляється, що через бойові дії і технологічні порушення без електропостачання - 422 населені пункти.



Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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