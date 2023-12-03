Рашисти з мінометів обстріляли Херсонський район, загинув чоловік

Армія РФ 3 грудня, близько 11:20, ймовірно з мінометів, обстріляла один з населених пунктів Херсонського району.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У с.Садове Херсонської міської територіальної громади внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік 78 років", - йдеться в повідомленні

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що чоловік отримав травми, несумісні з життям, перебуваючи у власному гаражі. Снаряд влучив безпосередньо у будову.

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