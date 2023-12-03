Ігнат про роботу ППО під час нічної дронової атаки: 10 із 12 - прекрасний результат

Минулої ночі ворожі війська атакували Україні дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"10 із 12 - це безумовно прекрасний результат... Це гарні результати, які ми бачимо з дня у день. Згадайте Київ, 75 безпілотників. І далі типові атаки - по 10-15 "Шахедів" плюс одна - дві авіаційні керовані ракети Х-59. Так ворог тривожить нас щоночі", - наголосив Ігнат.

Речник зазначив, що не може розповісти, куди влучили чи не влучили ударні іранські дрони, які не вдалося збити.

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"Західні партнери дивуються, як ми такими засобами (мобільними вогневими групами), що маємо сьогодні на озброєнні, збиваємо такі цілі, як "Шахеди" чи крилаті ракети", - додав він.