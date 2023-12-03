Японія надаватиме українцям статус осіб, прирівняних до біженців

Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Евакуйовані особи, які відповідають вимогам, будуть визнані такими, що прирівняні до біженців. Програма була запроваджена 1 грудня з огляду на людей з України.

Зазначається, що за бажанням евакуйовані можуть отримати уроки японської мови та інші вказівки щодо життя в Японії. Вони також матимуть право на фінансову підтримку.

Також читайте: Японія припинить компенсувати вартість квитків українцям, які евакуюються до країни

Як заявляє Агентство імміграційних служб Японії, воно зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити отримання відповідної допомоги тими, кого визнали евакуйованими.

Станом на 20 вересня в країні перебував 2091 український біженець, включно із 1931 особою, які проживають за візою "для певної діяльності" протягом одного року. Дозвіл на їхнє перебування в Японії вирішувався міністром юстиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Японії біженці з України з квітня зможуть вивчати мову та отримувати фінансову допомогу