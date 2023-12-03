50 онлайн-курсів від провідних університетів світу перекладуть українською мовою, - Міносвіти
Про це повідомило Міністерство освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.
"У партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Посольства США в Україні Prometheus запускає Всесвітній онлайн-університет.
Це проєкт, який покликаний створити унікальну освітню систему та забезпечити рівний доступ до знань для всіх українців. У його межах протягом трьох років Prometheus вперше перекладе українською мовою 50 найкращих онлайн-курсів — вони будуть розміщені безплатно на платформі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у перекладі будуть доступні програми від Гарвардського та Каліфорнійського університетів, Массачусетського технологічного інституту, університетів Джона Гопкінса, Мічигану, Іллінойсу та Дюка.
Курси, на які вже можна зареєструватися:
- "CS50: вступ до штучного інтелекту з Python" від Гарвардського університету — з легендарного циклу курсів CS50.
- "Програмування для всіх: основи Python" — найпопулярніший у світі курс основ програмування та "Python: Структури даних" від університету Мічигану.
- "Основи програмування з HTML, CSS та JavaScript" та "Програмування на Java: Програмне забезпечення" від університету Дюка.
- "Цифрові медіа та основи маркетингу", "Цифрові медіа та маркетингові стратегії" та "Основи корпоративних фінансів" від університету Іллінойсу.
- "Основи проєктного менеджменту" від Каліфорнійського університету, Ірвін.
- "Перша психологічна допомога" від університету Джонса Гопкінса.