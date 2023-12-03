50 онлайн-курсів від провідних університетів світу перекладуть українською мовою, - Міносвіти

50 онлайн-курсів від провідних університетів світу будуть доступні українською мовою.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"У партнерстві з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Посольства США в Україні Prometheus запускає Всесвітній онлайн-університет.

Це проєкт, який покликаний створити унікальну освітню систему та забезпечити рівний доступ до знань для всіх українців. У його межах протягом трьох років Prometheus вперше перекладе українською мовою 50 найкращих онлайн-курсів — вони будуть розміщені безплатно на платформі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у перекладі будуть доступні програми від Гарвардського та Каліфорнійського університетів, Массачусетського технологічного інституту, університетів Джона Гопкінса, Мічигану, Іллінойсу та Дюка.

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Курси, на які вже можна зареєструватися:

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