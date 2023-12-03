Європа має озброїтися власною ядерною зброєю, щоб стримувати Росію, - ексглава МЗС Німеччини Фішер
Про це в інтерв'ю Zeit Online заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Поки у нас є сусідня Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування цієї Росії", - заявив Фішер.
При цьому він висловився проти того, ядерною зброєю обзавелася саме Німеччина.
"Ядерний потенціал має нарощувати Європа загалом. Наразі ядерною зброєю в європейському регіоні володіють Франція і Велика Британія", - зазначив Фішер.
Він закликав німецький уряд інвестувати в озброєння звичайними озброєннями.
"Ми повинні відновити наш потенціал стримування. Поки у нас є сусід, Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування цієї Росії", – сказав він.
Однак цього неможливо досягти "за допомогою боргового гальма і збалансованих бюджетів".