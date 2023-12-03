НАТО має підтримувати Україну як у добрі, так і в погані часи, - Столтенберг

Необхідно збільшити підтримку Україні та нарощувати виробництва боєприпасів.

Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу Das Erste заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Він вважає, що важливо продемонструвати Путіну, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.

"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й дня нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", - зазначив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО вказав на важливість готовності союзників підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн - це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна - війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", - пояснив Столтенберг.

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Ведучий зауважив, що Столтенберг другий рік говорить про це, але Євросоюзу, наприклад, не вдається вчасно виконати власну обіцянку про 1 млн боєприпасів, а сподівання від контрнаступу виявились перебільшеними. Столтенберг відповів:

"Згоден: останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати російським велику шкоду глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки та гелікоптери. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи, якими вивозиться українське зерно через Чорне море. Це все значні перемоги, хоча лінію фронту їм і не вдалося посунути", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що воєнні конфлікти розвиваються поетапно, тому після успіхів можуть приходити невдачі, але це не привід відмовлятися від підтримки України.

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"Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва – справа особливої ваги", – сказав Столтенберг.