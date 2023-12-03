В Україні з’явився онлайн-гід із прав людини, - Мінреінтеграції

В Україні розробили онлайн-гід із прав людини - Human Rights Guide, покликаний доступно пояснити українцями їхні права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, посібник під назвою Human Rights Guide, розробив Центр громадянських свобод разом із Baltic Human Rights Society.



Онлайн-гід доступно пояснює українцям їхні права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів.



Крім того, платформа буде корисною для тих відвідувачів, професійна діяльність яких охоплює права людини. Зокрема, для юристів, суддів, правозахисників. Також вона може використовуватися для формальної та неформальної освіти, професорами, вчителями й студентами.



У посібнику можна знайти контакти, куди звертатися і телефонувати, якщо ваші права порушено. Переглянути його українською й англійською мовами можна за цим посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український центр захисту прав людини відкрив приймальні у регіонах: куди звертатися родинам полонених та безвісти зниклих військових