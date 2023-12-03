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В Україні з’явився онлайн-гід із прав людини, - Мінреінтеграції

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В Україні з’явився онлайн-гід із прав людини, - Мінреінтеграції
В Україні розробили онлайн-гід із прав людини - Human Rights Guide, покликаний доступно пояснити українцями їхні права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посібник під назвою Human Rights Guide, розробив Центр громадянських свобод разом із Baltic Human Rights Society.

Онлайн-гід доступно пояснює українцям їхні права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів.

Крім того, платформа буде корисною для тих відвідувачів, професійна діяльність яких охоплює права людини. Зокрема, для юристів, суддів, правозахисників. Також вона може використовуватися для формальної та неформальної освіти, професорами, вчителями й студентами.

У посібнику можна знайти контакти, куди звертатися і телефонувати, якщо ваші права порушено. Переглянути його українською й англійською мовами можна за цим посиланням.

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Топ коментарі

  • Влад 80947f19
    поздно))у нас уже и конституция вне закона))
  • Rere f4d066ae
    Мені обмежили свободу пересування(виїзд за кордон),порушили конституційні права,кому телефонувати
  • Алекс Скела
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