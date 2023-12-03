У Новогродівці на Донеччині рятувальники завершили розбір завалів будинку, родину з дитиною не знайшли

У Новогродівці, що на Донеччині, розібрали всі завали частково зруйнованого 3-поверхового будинку. Там не виявили родину з 8-річною дитиною. Роботи мають продовжити у понеділок, 4 грудня.

Про це в коментарі Суспільне.Донбас повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль родину вже знайти живою не зможемо, якщо вона там перебувала. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатиме знову все будівельне сміття", - зазначив він.

Якщо родину не знайдуть, її вважатимуть зниклими безвісти, проінформував начальник МВА.

"На місці проводяться додаткові роботи. Там є нацпол та інші служби. Як буде дозвіл, продовжимо роботи", - розказав речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

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Нагадаємо, 30 листопада росіяни завдали ракетного удару по Донеччині. У Новогродівці ракета влучила у багатоповерховий будинок. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих.