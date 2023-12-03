Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab, - PAP
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Польща наразі вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab. До передачі готується ще 56 гаубиць Krab.
Про це повідомило в неділю агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин", - йдеться в повідомленні агентства.
Там нагадали, що між Києвом і Варшавою також "підписано контракт на виробництво і передання 56 Krab".
Повідомляється, що Польща з початку військових дій РФ проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).