Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab, - PAP

Польща наразі вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab. До передачі готується ще 56 гаубиць Krab.

Про це повідомило в неділю агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин", - йдеться в повідомленні агентства.

Там нагадали, що між Києвом і Варшавою також "підписано контракт на виробництво і передання 56 Krab".

Повідомляється, що Польща з початку військових дій РФ проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).

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