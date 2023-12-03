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Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab, - PAP

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Польща планує передати Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab, - PAP
Польща наразі вже передала Україні 18 самохідних гаубиць Krab. До передачі готується ще 56 гаубиць Krab.

Про це повідомило в неділю агентство PAP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"AHS Krab - самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Польща передала Україні з резервів Війська Польського 18 таких машин", - йдеться в повідомленні агентства.

Там нагадали, що між Києвом і Варшавою також "підписано контракт на виробництво і передання 56 Krab".

Повідомляється, що Польща з початку військових дій РФ проти України також передала ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, бойових машин піхоти Rosomak (у кількості 100 штук).

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А що, смердючій московит русявий тобі САУ "Краб" не до смаку? Пече сраку?
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Вони йому не подобаються тим що нищать його любих рашистів! Довжина AHS Krab - 12 м, ширина - 3,6 м, висота - 3 м, вага - 48 т. Экіпаж складається з 5 члюдей. Мінімальна далекобійність САУ Krab - 5 км, максимальна осколково-фугасними снарядами - 32 км, осколково-фугасними з газогенератором - 40 км, M982 Excalibur - більше за 50 км. Тож б'є рашистів з відстані до котрої вони не можуть їй відповісти власною артилерією!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    А ти "Rere" дебіл, бо Krab є одними з найкращих САУ і стріляють набагато далі та точніше аніж найкращі САУ рашистського виробництва!
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