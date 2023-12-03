Новини • Агресія Росії проти України

За тиждень Сили оборони знищили 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

1 1967
За тиждень із 27 листопада по 3 грудня Сили оборони України знищили близько 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 62 танки;
  • 117 бойових броньованих машин;
  • 75 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 144 одиниці автотехніки;
  • 27 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українськими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Також читайте: За листопад росіяни втратили 28 550 військових та 3090 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень Сили оборони знищили 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

ТОП-новини

всі новини