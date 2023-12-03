За тиждень Сили оборони знищили 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
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За тиждень із 27 листопада по 3 грудня Сили оборони України знищили близько 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 62 танки;
- 117 бойових броньованих машин;
- 75 артилерійських систем;
- 6 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 144 одиниці автотехніки;
- 27 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.