За тиждень Сили оборони знищили 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 27 листопада по 3 грудня Сили оборони України знищили близько 7210 окупантів та 534 одиниці озброєння та військової техніки ворога.