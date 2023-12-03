Інформація про побиття Дубінського у СІЗО не підтвердилась. Ізолятор готує звернення щодо дій адвокатів

Адміністрація державної установи "Київський слідчий ізолятор" зверненеться до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів підозрюваного у держзраді нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Нагадується, що адвокатами народного депутата О.Дубінського, який підозрюється у державній зраді, з посиланням на нього самого була поширена інформація про побиття та знущання над останнім в державній установі "Київський слідчий ізолятор".

Так, за повідомленням адвокатів, О.Дубінського побили в камері невідомі особи.

"За цим фактом була викликана бригада швидкої медичної допомоги, підрозділи Національної поліції. Адміністрація слідчого ізолятора, будучи зацікавленою у встановленні істини, та з метою всебічної перевірки вказаних фактів надала повне сприяння правоохоронцям та медикам. За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що органами Національної поліції проведено комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням), за результати яких, інформація про побиття підозрюваного О.Дубінського не знайшла свого підтвердження.

Адміністрацією слідчого ізолятора також готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного.

Як повідомлялося, нардеп Дубінський повідомив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.

Нагадаємо, 13 листопада СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. Його було заарештовано на 2 місяці без права застави.

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батькавиїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.