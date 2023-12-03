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4 грудня запрацює пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для виїзду з України порожніх вантажівок

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4 грудня запрацює пункт пропуску "Угринів - Долгобичув" для виїзду з України порожніх вантажівок
Спільний із Польщею пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" відкриється для руху порожніх вантажівок на виїзд з України 4 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у фейсбуці віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Відкриваємо пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Це спільний пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів.

У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалось домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тон та більше", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща домовилися відкрити пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок, - Мінвідновлення

Як зазначається, зараз відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

"З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно", - зазначив Кубраков.

Пропускна здатність на добу становитиме понад 100 вантажівок.

Читайте: Блокування польського кордону: у черзі в бік України перебуває понад 2,5 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

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Топ коментарі

  • Said_
    А що Ви хотіли від промоскальської партії?
  • Юра Малко
    тобто зельці пішли на поступки пшекошоферюгам?? вони навіть не поцікавилися,що думають про пшеків наші водії,які застряли в Пшекляндії на пунктах пропуску?
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Польські порожні вантажівки пропускатимуть безперешкодно додому, а українські тисячами стоятимуть на кордоні? Гарна така собі "дружба". Може б і поляки тисячами посиділи, погрілися і посрали в полі на морозі? Чи панським дупам то зашкодить?
    Жодна влада України так низько не опускала свою країну і Націю, як ця паскудна жидівська бидлота. Україну готують до знищення і капітуляції на умовах рф.
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